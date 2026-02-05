Logo R7.com
Tratado nuclear entre Rússia e EUA chega ao fim

Agora, potências ficam sem limites e supervisão para controle de arsenais nucleares

Conexão Record News|Do R7

Rússia e Estados Unidos não renovaram o tratado nuclear firmado entre os dois países, aumentando preocupações sobre uma nova corrida armamentista.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ONU (Organização das Nações Unidas)
  • Rússia
  • estados-unidos

