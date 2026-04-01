Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump afirma que novo líder iraniano pediu cessar-fogo

No entanto, presidente afirmou que só vai considerar pedido quando estreito de Ormuz for aberto

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Trump afirmou que o novo líder do Irã pediu um cessar-fogo aos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • donald-trump
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.