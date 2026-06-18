Trump anuncia acordo para produção de semicondutores nos EUA

O presidente dos Estados Unidos anunciou nas redes sociais que a Apple deve colaborar com a Intel na produção de chips semicondutores em território norte-americano. A declaração visa diminuir a dependência das exportações de componentes fabricados em Taiwan.



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