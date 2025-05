Trump anuncia redução dos preços de remédios nos EUA; medida pode gerar alta em outros países

O presidente Donald Trump anunciou uma redução de 59% no preço dos medicamentos. Trump afirmou querer instituir uma política de 'nação mais favorecida', que fixa os preços dos remédios nos Estados Unidos ao valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo. Essa redução em território norte-americano seria compensada pelos preços mais altos em outras nações.



Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, explica a medida e suas consequências em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (12).



"Donald Trump usou essa referência de cláusula da nação mais favorecida que existe na OMC [...] para dizer que vai aplicar isso no preço de remédios, ou seja, os Estados Unidos não vão ter uma agência reguladora, mas vão usar a média dos preços desse medicamento ao redor do mundo para exigir que as empresas também ponham esse preço máximo nos Estados Unidos. Na expectativa de que, se as empresas tiverem que manter a lucratividade, elas vão ter que subir o preço ao redor do mundo", afirma o especialista.