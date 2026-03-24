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Trump aprovou operação após conversar com Netanyahu

Segundo fontes, premiê israelense defendeu assassinato de Ali Khamenei 48 horas antes do início do conflito

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Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters dizem que Donald Trump aprovou essa operação contra o Irã depois de o primeiro-ministro israelense defender o assassinato de Ali Khamenei.

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