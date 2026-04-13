Trump determina bloqueio do estreito de Ormuz e Irã faz ameaça
EUA são contrários ao pagamento de pedágio imposto às embarcações que fazem a travessia
Após a Marinha dos Estados Unidos fechar o estreito de Ormuz. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que vai aplicar aos navios iranianos o mesmo sistema de eliminação que usa em operações para combater o tráfico.
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