Trump determina bloqueio do estreito de Ormuz e Irã faz ameaça

Após a Marinha dos Estados Unidos fechar o estreito de Ormuz. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que vai aplicar aos navios iranianos o mesmo sistema de eliminação que usa em operações para combater o tráfico.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!