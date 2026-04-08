Trump divulga taxação de 50% a países que fornecerem armas ao Irã

Um dia depois do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Teerã, firmado nesta quarta (7), Donald Trump anunciou que passará a taxar em 50% países que fornecerem armas ao Irã.



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