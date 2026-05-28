Trump diz que ainda não está satisfeito com negociações com o Irã

O presidente Donald Trump declarou na Casa Branca que o fim da guerra está se aproximando, mas ressaltou sua insatisfação com as negociações com o Irã. Segundo Trump, embora o Irã esteja empenhado em alcançar um acordo, não houve progresso significativo.



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