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Trump diz que ainda não está satisfeito com negociações com o Irã

Presidente também afirmou que não está preocupado com consequências de conflito prolongado

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O presidente Donald Trump declarou na Casa Branca que o fim da guerra está se aproximando, mas ressaltou sua insatisfação com as negociações com o Irã. Segundo Trump, embora o Irã esteja empenhado em alcançar um acordo, não houve progresso significativo.

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