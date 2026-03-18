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Trump diz que 'EUA não precisam de ajuda de ninguém' para reabrir Estreito de Ormuz

Presidente disse estar decepcionado com a Otan por não receber apoio militar para reabrir a rota

Conexão Record News|Do R7

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Durante um encontro com o primeiro-ministro irlandês, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não necessitam da ajuda externa para reabrir o Estreito de Ormuz.

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