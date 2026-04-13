Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump diz que não vê importância em retomar negociações

Presidente afirma que Irã segue tentando criar bomba atômica; conversas não chegaram a acordo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Donald Trump declarou que considera irrelevante retomar as negociações de paz com o Irã após a tentativa fracassada de acordo entre os dois países. As conversas ocorreram no último fim de semana no Paquistão e foram lideradas pelo vice-presidente americano. Apesar das mais de 20 horas dedicadas às tratativas diplomáticas, nenhum consenso foi alcançado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Paquistão
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.