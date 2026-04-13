Trump diz que não vê importância em retomar negociações

O presidente Donald Trump declarou que considera irrelevante retomar as negociações de paz com o Irã após a tentativa fracassada de acordo entre os dois países. As conversas ocorreram no último fim de semana no Paquistão e foram lideradas pelo vice-presidente americano. Apesar das mais de 20 horas dedicadas às tratativas diplomáticas, nenhum consenso foi alcançado.



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