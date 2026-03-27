Trump diz que novo líder supremo do Irã é homossexual

Donald Trump afirmou ter recebido informações da CIA de que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, seria homossexual. A alegação feita por Trump tem potencial para intensificar as tensões entre os EUA e o Irã devido à criminalização da homossexualidade no país.



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