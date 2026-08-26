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Trump diz que todas as minas foram removidas ou detonadas no estreito de Ormuz

Omã e Irã negociam criação de corredor temporário, mas Teerã nega reabertura durante a guerra

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos anunciaram a remoção completa das minas no estreito de Ormuz, com o presidente Donald Trump declarando que a área está sob constante vigilância da força espacial americana.

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