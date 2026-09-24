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Trump e Xi Jinping discutem inteligência artificial

Encontro acontece em momento de tensão em relação ao desenvolvimento da IA

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping se reúnem nesta quinta-feira (24) para tratar da inteligência artificial, em meio a tensões comerciais.

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