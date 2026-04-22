Trump estende cessar-fogo até que Irã apresente proposta de acordo definitivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai estender o cessar-fogo até que o Irã apresente uma proposta para um acordo definitivo. Enquanto isso, o bloqueio no estreito de Ormuz continua.



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