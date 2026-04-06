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Trump fala sobre resgate de piloto de caça abatido

Operação mobilizou 100 militares das forças especiais e informação falsa da agência de inteligência

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos realizou uma coletiva para discutir a recente operação de resgate de um piloto americano cujo caça foi abatido pelo Irã. O militar passou 40 horas escondido antes de ser salvo por uma força-tarefa que envolveu 100 militares das forças especiais americanas.

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