Trump fala sobre resgate de piloto de caça abatido

O presidente dos Estados Unidos realizou uma coletiva para discutir a recente operação de resgate de um piloto americano cujo caça foi abatido pelo Irã. O militar passou 40 horas escondido antes de ser salvo por uma força-tarefa que envolveu 100 militares das forças especiais americanas.



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