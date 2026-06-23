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Trump faz alerta ao Irã apesar de avanços nas negociações

Líder norte-americano afirmou que fará o que for preciso se Teerã não cumprir acordo

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O especialista em segurança e estratégia internacional Ricardo Cabral avalia as dificuldades por trás das negociações de paz entre Israel e Líbano e Estados Unidos e Irã.

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