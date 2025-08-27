Trump marca reunião na Casa Branca sobre a situação em Gaza e quer solução até o final do ano

Donald Trump deve presidir, nesta quarta (27), uma reunião na Casa Branca a fim de discutir a situação na Faixa de Gaza . No mesmo dia, o secretário de Estado, Marco Rubio, se encontrará com o ministro de Relações Exteriores do governo israelense, Yisrael Katz.



Segundo o enviado especial dos Estados Unidos , Steve Witkoff, a Washington tem expectativas de que o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas se encerre até o fim de 2025.



Em entrevista para o Conexão Record News , a especialista e pesquisadora em ciência política Giovana Branco comparou o papel de Donald Trump durante o conflito armado entre Rússia e Ucrânia e agora com Israel e Hamas na Faixa de Gaza. Segundo a especialista, as ações “mediadoras” do presidente norte-americano se tornaram o novo formato de resolução política dos Estados Unidos para o mundo.



“Esse parece ser o novo modus operandi da política externa norte-americana, que é uma política muito presidencial, marcada na figura do presidente Donald Trump, que se coloca agora como mediador dos grandes conflitos do mundo”, diz a especialista. Ela pondera, contudo, que Washington não tem mais "tanta influência como diz ter".