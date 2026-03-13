Trump: 'Novo líder supremo está vivo, mas debilitado'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas sobre a estabilidade da liderança iraniana após o ataque que matou o antigo líder Ali Khamenei. O filho, Mojtaba Khamenei, foi escolhido como novo líder supremo, mas ainda não apareceu publicamente.



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