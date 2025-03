Trump pode intervir no Panamá para ter controle do canal; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (5), Lier Ferreira, especialista em relações internacionais, comenta que as recentes declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre retomar o controle do Canal do Panamá , indicam uma possível ação militar americana sobre o território latino.



Ferreira explica que, após ganhar a administração do canal no final dos anos 1990, o governo panamenho permite que empresas de outros países operem partes do terminal portuário — o que tem gerado críticas dos americanos .



Desde sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se posiciona contra a interferência internacional no Canal do Panamá. O mandatário afirmou que o país não respeitou os termos legais da devolução e criticou as tarifas para o uso do canal, que considerou excessivas.