Trump recebe chanceler alemão na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o chanceler alemão Friedrich Merz, nesta terça-feira (3). Durante a conversa, Trump comentou sobre as contribuições de diversos países europeus à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!