Trump recebe chanceler alemão na Casa Branca

Encontro entre os dois líderes ocorrem em meio ao conflito no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o chanceler alemão Friedrich Merz, nesta terça-feira (3). Durante a conversa, Trump comentou sobre as contribuições de diversos países europeus à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

  • Alemanha
  • Donald Trump
  • espanha
  • estados-unidos

