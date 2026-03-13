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Turquia derruba novo míssil lançado pelo regime do Irã

Interceptação foi feita pelas defesas da Otan; autoridades pediram esclarecimentos

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As defesas aéreas da Otan interceptaram mais um míssil iraniano disparado em direção à Turquia, na madrugada desta sexta-feira (13).

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