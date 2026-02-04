Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ucrânia acusa Rússia de desrespeitar esforços de paz

Moscou voltou a lançar grandes ataques contra setor energético do país vizinho

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de desrespeitar os esforços de paz dos Estados Unidos ao lançar novos ataques contra o setor energético ucraniano.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • ucrania
  • conexao-record-news
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.