Ucrânia acusa Rússia de desrespeitar esforços de paz
Moscou voltou a lançar grandes ataques contra setor energético do país vizinho
O presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de desrespeitar os esforços de paz dos Estados Unidos ao lançar novos ataques contra o setor energético ucraniano.
Últimas
Bolsa brasileira bate recorde e fica perto de marca inédita
Índice Ibovespa fechou terça-feira (3) em alta e se aproximou dos 186 mil pontos
Autoridades de EUA e Irã devem se reunir na sexta (6)
Teerã quer limitar negociações ao programa nuclear e nega concessões sobre mísseis balísticos
Xi Jinping pede fortalecimento dos laços com a Rússia
Presidente chinês participou de videoconferência com Vladimir Putin
CNI aponta juros como responsáveis pela desaceleração do setor
Ciclo da Selic alta, atualmente em 15% ao ano, encareceu crédito e reduziu consumo
Tratado nuclear entre Rússia e EUA expira em poucas horas
Com fim do acordo, potências ficarão sem qualquer limite para armas nucleares
Guerra na Ucrânia: representantes se reúnem em Abu Dhabi para novas conversas
Principal obstáculo é o destino do território do leste da Ucrânia a longo prazo
Portabilidade de crédito: nova medida pode melhorar renegociação de dívidas
Por enquanto, serviço está disponível apenas para créditos pessoais, sem consignação
STF julga regras para juízes usarem as redes sociais
Plenário vai analisar duas ações que questionam regras para o uso das redes
Resultado da primeira chamada do ProUni é divulgado
Programa do MEC oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino
Donald Trump e Petro se encontram na Casa Branca
Presidente da Colômbia quer mostrar trabalho de combate à exportação de drogas
Estudo aponta que brasileiras dormem pouco e mal
Frequência de duração curta de sono foi de 21,3% entre as mulheres e de 18,9% entre os homens
Irã pode encerrar ou suspender programa nuclear
EUA pressionam por decisão; Teerã nega acusações sobre desenvolvimento de bomba atômica
Donald Trump faz novas ameaças contra o Canadá
Segundo ele, EUA vão responder de forma significativa se Ottawa seguir com acordo comercial
Ucrânia vai ajustar trabalho de representantes antes de reunião trilateral
Segundo presidente, Moscou atacou instalações de energia, desrespeitando o cessar-fogo