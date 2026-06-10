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Ucrânia ataca instalações no porto de Mariupol, ocupado pela Rússia

Drones de navios, estações elétricas e outras estruturas foram atingidas

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia realizou na quarta-feira (10) um ataque às instalações portuárias na cidade de Mariupol, um território do país atualmente ocupado pela Rússia.

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