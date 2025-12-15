Logo R7.com
Ucrânia deve abrir mão de ingressar na Otan

Em troca, Kiev pede garantias de segurança dos Estados Unidos e aliados europeus

Conexão Record News|Do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o país não buscará mais a adesão à Otan para facilitar as negociações de paz.

