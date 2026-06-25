Ucrânia deve assinar acordos de mais de 10 bilhões de euros

A Ucrânia está prestes a firmar acordos no valor superior a 10 bilhões de euros durante uma conferência de reconstrução realizada na Polônia. As autoridades ucranianas anunciaram que mais de 160 contratos serão assinados, abrangendo setores como defesa, negócios e desenvolvimento regional.



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