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Ucrânia deve assinar acordos de mais de 10 bilhões de euros

Segundo Kiev, tratados vão abranger áreas como defesa, negócios e desenvolvimento regional

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia está prestes a firmar acordos no valor superior a 10 bilhões de euros durante uma conferência de reconstrução realizada na Polônia. As autoridades ucranianas anunciaram que mais de 160 contratos serão assinados, abrangendo setores como defesa, negócios e desenvolvimento regional.

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