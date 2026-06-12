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Ucrânia e Rússia trocam ataques com drones na madrugada desta sexta (12)

Países negam ofensivas contra civis; prédios e infraestruturas foram atingidos

Conexão Record News|Do R7

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Os recentes confrontos entre Ucrânia e Rússia aumentaram o uso de drones em operações militares, com a Ucrânia atacando refinarias de petróleo e uma fábrica petroquímica na Rússia. A Rússia respondeu atingindo estações ferroviárias e subestações elétricas na Ucrânia.

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