Ucrânia pode exportar bilhões de dólares em bens e serviços

País suspendeu exportações militares após começo da guerra e investiu na indústria de armas

A Ucrânia está considerando a introdução de um imposto sobre suas exportações militares, que podem atingir bilhões de dólares este ano. Desde o início da guerra, as vendas externas foram suspensas e o país dependeu fortemente das armas fornecidas por aliados.

