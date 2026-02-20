Ucrânia pode exportar bilhões de dólares em bens e serviços

A Ucrânia está considerando a introdução de um imposto sobre suas exportações militares, que podem atingir bilhões de dólares este ano. Desde o início da guerra, as vendas externas foram suspensas e o país dependeu fortemente das armas fornecidas por aliados.



