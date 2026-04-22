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Ucrânia retoma bombeamento do petróleo russo à Europa

Primeiro fornecimento deve chegar à Eslováquia amanhã; oleoduto foi danificado após ataque

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Em meio à crise energética mundial provocada pelo bloqueio do estreito de Ormuz, a Ucrânia anunciou a retomada do transporte de petróleo russo para a Europa. Segundo uma fonte ucraniana do setor de energia, o bombeamento do combustível russo por meio do oleoduto “Druzhba” já começou

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