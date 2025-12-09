Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ucrânia vai apresentar plano de paz revisado aos EUA nesta terça-feira (9)

Kiev tenta equilibrar proposta americana para o fim da guerra, vista como favorável a Moscou

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Ucrânia deve apresentar um plano de paz revisado aos Estados Unidos, nesta terça-feira (9), após reuniões em Londres com líderes da França, Alemanha e Reino Unido.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • estados-unidos
  • europa
  • russia
  • ucrania

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.