UE acusa Meta de promover recursos que viciam usuários

Uma investigação da Comissão Europeia concluiu que a Meta empregou estratégias viciantes em mecanismos das redes sociais da empresa, o que motivou a União Europeia a ameaçar aplicar uma multa contra a gigante do mundo digital.



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