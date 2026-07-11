UE acusa Meta de promover recursos que viciam usuários
União Europeia advertiu empresa sobre risco de multa que pode chegar a 6% do faturamento global
Uma investigação da Comissão Europeia concluiu que a Meta empregou estratégias viciantes em mecanismos das redes sociais da empresa, o que motivou a União Europeia a ameaçar aplicar uma multa contra a gigante do mundo digital.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Análise: resultado do IPCA é ‘uma boa surpresa’, mas El Niño pode ameaçar preços baixos
Café, frutas e carnes são produtos que ficaram mais baratos na mesa do consumidor
Plano de assassinato contra Donald Trump é descoberto
Serviço de inteligência de Israel teria alertado Estados Unidos sobre conspiração
Inflação desacelera em junho e IPCA do mês fecha em 0,16%
Alimentos e bebidas registram deflação, com queda de 0,24%; habitação puxa preços com alta de 0,63%
Países discutem revenda de sistemas antiaéreos russos
Segundo informações, "S-400" teriam sido vendidos por um país do Golfo
Tráfego fica lento após aumento das tensões com o Irã
Empresas de navegação e governos monitoram situação após ataques iranianos
Conheça Regina Tchelly e Maryah Senna, empreendedoras participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
A dupla faz parte de uma padaria que usa alimentos sem origem animal para combater o desperdício de alimentos
Escolas particulares ameaçam recorrer à Justiça contra pausa durante Copa do Mundo Feminina
Artigo 67 da legislação prevê que instituições organizem as férias para o período dos jogos
Andy Burnham tem apoio da maioria para assumir cargo de premiê do Reino Unido
Político recebeu indicações de 322 dos 403 deputados trabalhistas no primeiro dia do processo
Otan e Zelensky vão participar de reunião na França
Objetivo é aproveitar impulso gerado pela cúpula na Turquia para ajudar a Ucrânia
Refinaria de petróleo pega fogo após ataques na Rússia
Nos últimos meses, Ucrânia intensificou ofensivas contra infraestrutura energética do país
Província no Canadá vai ganhar centro de dados da Meta
Estrutura de quase 270 mil metros quadrados deve gerar milhares de empregos
Exportações de petróleo bruto seguem com tributação de 12%
Medida temporária tem validade de dois meses, mas deve ser reavaliada em 30 dias
Escalada de tensões ameaça mercado de petróleo em 2027
Conflito compromete perspectivas e reduz previsão de superávit no próximo ano
Recurso usa fotos de usuários para gerar rostos com IA
Por enquanto, ferramenta está disponível apenas para perfis nos Estados Unidos