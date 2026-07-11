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UE acusa Meta de promover recursos que viciam usuários

União Europeia advertiu empresa sobre risco de multa que pode chegar a 6% do faturamento global

Conexão Record News|Do R7

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Uma investigação da Comissão Europeia concluiu que a Meta empregou estratégias viciantes em mecanismos das redes sociais da empresa, o que motivou a União Europeia a ameaçar aplicar uma multa contra a gigante do mundo digital.

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