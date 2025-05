Um em cada quatro adolescentes terá obesidade ou transtornos mentais até 2030, diz estudo

Segundo um estudo internacional divulgado pela revista científica Lancet, um em cada quatro adolescentes terá obesidade ou transtorno mental até 2030. 464 milhões de jovens podem ter sobrepeso ou obesidade em cinco anos. Sobre saúde mental, a pesquisa aponta que 42 milhões de jovens podem enfrentar problemas como depressão ou ansiedade.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (21), Carolina Janovsky, endocrinologista membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, analisa os dados. Segundo Carolina, há um reflexo do período da pandemia , marcado pela mudança nos hábitos das crianças, e do uso excessivo das telas, que causa o isolamento dessas crianças e adolescentes.



“Essa fase de criança, adolescência, é uma fase onde se consolidam esses hábitos de vida. [...] Se a gente conseguir investir nessa época, vai ter o triplo benefício, que a gente vai cuidar dessa criança, cuidar do futuro dessa criança (quando ela for adulta) e das crianças que essa criança pode ter no futuro. Isso é um conceito clássico, que a gente vai vendo um benefício a muito longo prazo”, explica a endocrinologista.



E como mudar essa realidade? Para a especialista, essa tarefa envolve três elementos: governo, família e escola. "A gente precisa de leis que protejam esse adolescente contra a propaganda nociva desses alimentos ultraprocessados, um melhor acesso a serviços de saúde, principalmente de saúde mental para esses adolescentes, e aquela questão de estimular, refeições em casa, conversar na hora da refeição, não ter acesso a tela nesse momento, estimular atividade física ao ar livre", enumera a médica.