União Europeia adia tarifas sobre os EUA por preocupação com novas taxas, diz professor

A União Europeia anunciou o adiamento da aplicação de tarifas sobre importações dos Estados Unidos até meados de abril. A medida deve permitir mais tempo de diálogo entre as potências. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (20), Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, aponta que novas tarifas que devem ser impostas por Donald Trump no início de abril causam preocupação na União Europeia. “Os europeus estão preocupados de implementar uma medida agora no final de março, e já terem que recalcular no início de abril. Então eles devem decidir [as tarifas] depois dessas novas medidas americanas.”