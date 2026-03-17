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União Europeia busca solução diplomática para o Estreito de Ormuz

Países rejeitaram pedido de Donald Trump para enviar navios de guerra a fim de garantir trânsito

Conexão Record News|Do R7

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A União Europeia avalia envolver-se de maneira diplomática no Estreito de Ormuz após recusar pedido de apoio de Donald Trump.

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