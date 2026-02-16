Logo R7.com
União Europeia vai participar de reunião do Conselho de Paz criado por Trump

Comissão afirmou que não vai se tornar membro e que participará como 'observadora'

Conexão Record News|Do R7

A comissária da União Europeia viajará para Washington nesta semana para participar da reunião do Conselho de Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos. A Comissão Europeia enfatizou que não se tornará membro do conselho e participará apenas como observadora.

