União Europeia vai participar de reunião do Conselho de Paz criado por Trump

A comissária da União Europeia viajará para Washington nesta semana para participar da reunião do Conselho de Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos. A Comissão Europeia enfatizou que não se tornará membro do conselho e participará apenas como observadora.



