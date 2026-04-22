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Universidades estabelecem regras para uso de IA na educação

Objetivo é evitar que tecnologia atrapalhe a aprendizagem

Conexão Record News|Do R7

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Avanço da inteligência artificial fez com que universidades brasileiras estabelecessem regras para uso da ferramenta na educação. O objetivo é evitar que a tecnologia atrapalhe a aprendizagem.

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