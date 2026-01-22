Logo R7.com
Utilização de canetas emagrecedoras requer acompanhamento médico e cautela

Comércio de substâncias ilegais aumentou e tem colocado a vida de pacientes em risco

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de canetas emagrecedoras sem registro no Brasil. O comércio de substâncias falsificadas cresce pelas redes sociais e coloca em risco a saúde de usuários.

