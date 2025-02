‘Vai fazer muita falta para o cinema’, diz especialista sobre Cacá Diegues

Cacá Diegues vai fazer muita falta para o cinema brasileiro, afirmou a doutora da Universidade Federal de São Carlos Belisa Figueiró, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (14). O cineasta brasileiro morreu aos 84 anos, nesta sexta, no Rio de Janeiro, devido a complicações de uma cirurgia. Segundo a especialista, Diegues foi um dos fundadores do cinema novo e um dos primeiros cineastas nacionais a ter filmes protagonizados por pessoas negras.



“Ele abriu portas para o cinema nacional. Com obras como Xica da Silva, de 1976, Ganga Zumba, de 1963, e Orfeu, de 1999, ele trouxe inovações para o mundo cinematográfico”, explicou Belisa Figueiró. O cineasta também era um dos representantes brasileiros na votação do Oscar e membro da Academia Brasileira de Letras.