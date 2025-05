Veja como regularizar seu título eleitoral e evitar o cancelamento; prazo vai até dia 19

Mais de 5 milhões de eleitores podem ter seus títulos cancelados caso não sejam regularizados até segunda-feira (19), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. “Esse alerta é para quem deixou de votar e não justificou nas últimas três eleições”, explica Ricardo Porto, presidente da comissão eleitoral da OAB São Paulo, ao Conexão Record News desta terça-feira (13).



O advogado comenta que o eleitor consegue acessar o site da Justiça Eleitoral ou comparecer aos cartórios eleitorais para pagar a multa, caso exista, de R$ 3,50 por se ausentar do pleito.



Ele ressalta que, para aqueles que não são obrigados a votar , como menores de 18 anos e maiores de 65, não existe risco de cancelamento.



Caso o prazo de segunda-feira (19) chegue e o eleitor não se regularize perante a Justiça, Porto explica que o cidadão enfrentará uma série de dificuldades, seja para tirar o passaporte, participar de concurso público , tirar o CPF ou inscrever-se em algum curso ou escola do governo federal.