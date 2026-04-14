Ministra Rachel Barros fala sobre os avanços do Brasil no combate à desigualdade racial
Evento da ONU debate e promove direitos da população negra no mundo
A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, lidera a comitiva do Brasil no 5º Fórum Permanente de Afrodescendentes da ONU em Genebra.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Homem é flagrado arrastando cachorro ao lado de carro em Ponta Grossa (PR); veja
Vizinhos relatam que situação com animal é frequente; se ficar comprovado o crime de maus-tratos, a pena pode chegar a cinco anos de prisão
Motorista sofre mal súbito, atropela ciclista e morre dentro do carro
Acidente aconteceu na região metropolitana de Goiânia e foi registrado por uma câmera de segurança
68% dos pacientes de câncer desconhecem próprios direitos
Diagnóstico garante benefícios como isenção de impostos e prioridade em serviços
Salão de beleza é alvo de assalto por falsos entregadores
Celulares, dinheiro e itens como cremes e presentes de perfumaria foram roubados
Trump suspende ataques no Irã por duas semanas
Presidente dos EUA diz que medida foi tomada após conversas com o Paquistão
Vendaval estoura vidros, arrasta móveis e dispara alarme de loja em Campo Grande (MS)
Empresa não informou prejuízos, mas ninguém ficou ferido
Tripulação da Artemis 2 registra aproximação da Lua
A cápsula da missão Artemis 2 perde contato planejado ao explorar o lado oculto da Lua
Médico é preso por crimes contra mais de 30 mulheres
Pacientes ficavam despidas e eram assediadas durante as consultas em consultório
Homem de bicicleta para no meio da rua e agride pedestres
Vítimas são mãe e filho; eles receberam atendimento médico e já foram liberados
Veja lançamento de foguete em direção à Lua
Nasa envia quatro astronautas em missão histórica; lançamento marca retorno à órbita lunar após mais de 50 anos
Senado francês aprova proibição de redes sociais para menores de 15 anos
Para lei entrar em vigor, Câmara Baixa precisa validar emendas feitas pela Casa
Mulher é assaltada a caminho de ponto de ônibus na zona sul de São Paulo
Vítima seguia de madrugada para o trabalho; PM foi chamada para o endereço no Campo Limpo, mas ninguém foi preso
Motor de avião explode durante decolagem em São Paulo
Aeronave tinha 286 pessoas a bordo; ninguém ficou ferido
População ‘vai à feira’ após carga de carne tombar na BR-282, em SC
Dono dos produtos autorizou ação; menina de 11 anos saiu ferida