Ministra Rachel Barros fala sobre os avanços do Brasil no combate à desigualdade racial

A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, lidera a comitiva do Brasil no 5º Fórum Permanente de Afrodescendentes da ONU em Genebra.



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