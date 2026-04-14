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Ministra Rachel Barros fala sobre os avanços do Brasil no combate à desigualdade racial

Evento da ONU debate e promove direitos da população negra no mundo

News das 19h|Do R7

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A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, lidera a comitiva do Brasil no 5º Fórum Permanente de Afrodescendentes da ONU em Genebra.

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