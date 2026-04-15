Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ramagem é solto nos EUA

Nome dele já não consta na lista de detidos no sistema do ICE

News das 19h|Do R7

  • Google News

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou a prisão nos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Alexandre Ramagem
  • Estados Unidos
  • 8-de-janeiro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.