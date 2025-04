Veja o que causou a sétima queda seguida do dólar e as projeções futuras para a moeda americana

Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Miguel Daoud comenta a sétima queda seguida do dólar . A moeda americana fechou, nesta segunda-feira (28), a R$ 5,64, se mantendo no mesmo patamar durante esta terça-feira (29). Já o índice da bolsa de valores Ibovespa subiu pela sexta vez seguida e continua no maior nível desde setembro de 2024, em um cenário que beneficia o real.





O economista destaca dois fatores como causas desse movimento: desvalorização do dólar no mundo e as taxas de juros brasileiras. No cenário internacional, Daoud pontua que a moeda americana sofreu uma perda de 15% em seu valor em relação ao euro, o que causou a perda da força como moeda mundial em negociações comerciais e reservas de países.





Já em relação ao cenário doméstico, o especialista pontua que, com o dólar em queda e a taxa Selic aumentando no Brasil, o investimento nos títulos do tesouro nacional se tornam mais interessantes a investidores por pagar mais juros. O economista também destaca que, em um cenário positivo, o real pode se estabilizar.





“Se continuar tudo dentro das previsões que o mercado tem, evidentemente que o real vai ficar estável entre R$ 5,60 e R$ 5,70, que é a paridade de troca que ele tem. Ele vai ficar por aí, não valorizar muito e nem desvalorizar”, finaliza Daoud.