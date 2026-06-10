Versão brasileira de terapia celular tem bons resultados

Segundo o Ministério da Saúde, 87,5% dos pacientes diagnosticados com linfoma não Hodgkin responderam positivamente ao novo tratamento de terapia celular. Nove em cada dez desses pacientes experimentaram redução do tumor ou remissão completa.



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