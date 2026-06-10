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Versão brasileira de terapia celular tem bons resultados

87,5% dos pacientes responderam ao tratamento, com redução ou desaparecimento do tumor

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Segundo o Ministério da Saúde, 87,5% dos pacientes diagnosticados com linfoma não Hodgkin responderam positivamente ao novo tratamento de terapia celular. Nove em cada dez desses pacientes experimentaram redução do tumor ou remissão completa.

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