Versão brasileira de terapia celular tem bons resultados
87,5% dos pacientes responderam ao tratamento, com redução ou desaparecimento do tumor
Segundo o Ministério da Saúde, 87,5% dos pacientes diagnosticados com linfoma não Hodgkin responderam positivamente ao novo tratamento de terapia celular. Nove em cada dez desses pacientes experimentaram redução do tumor ou remissão completa.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Confederações divulgam carta de apoio à PEC do trabalho flexível
Proposta permite que trabalhador escolha modelo de jornada de horas trabalhadas
Macron irá presidir videoconferência com países do G7 nesta quinta-feira (11)
Desequilíbrios econômicos globais que alimentam tensões comerciais são tema central
Irã lança ataques com mísseis e drones em bases dos EUA
País disse que ação foi em resposta aos ataques norte-americanos contra alvos iranianos
Ucrânia ataca instalações no porto de Mariupol, ocupado pela Rússia
Drones de navios, estações elétricas e outras estruturas foram atingidas
CCJ da Câmara aprova PEC que reduz maioridade penal
Proposta segue para comissão especial que deve ser criada pelo presidente da Casa
Influenciadores mirins: plataformas vão ser notificadas sobre aval judicial
CNJ apresentou proposta de regulamentação; avisos serão feitos a partir da próxima terça (16)
Moradores da Crimeia enfrentam racionamento de gasolina
Rússia tem registrado ataques ucranianos diários à infraestrutura petrolífera
Partido diz que Netanyahu vai concorrer à reeleição
Afirmação vem logo após Trump dizer que não tinha certeza sobre candidatura do premiê
Trump diz que Irã 'pagará o preço' pela demora no acordo
Anteriormente, presidente afirmou que negociações estava em fase final
Presidente Lula participa da 7ª reunião do Conselhão
Encontro em Brasília discute desenvolvimento econômico e inclusão social
Saiba os próximos passos após suspensão da dose do Butantan
Vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira
ECA Digital obriga redes sociais a notificarem autoridades
Exigências vão passar por regulamentação e devem ser publicadas em portaria
Dólar opera em queda em meio às tensões no Oriente Médio
Mercados globais estão mais positivos; Ibovespa começou o dia em alta, no patamar de 170 mil pontos
Tentativas de influenciar ferramentas de IA têm se tornado cada vez mais comum
STJ abriu investigação para apurar fraudes em documentos enviados ao Judiciário