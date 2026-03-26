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Vicaricídio: lei aprovada pelo Senado entra na lista de crimes hediondos

Texto agrava casos de homicídio contra familiares de vítimas de violência doméstica

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O Senado aprovou um projeto de lei que classifica como hediondos os homicídios cometidos contra filhos, pais ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. Conhecido como vicaricídio, o crime passa a ter penas entre 20 e 40 anos de prisão e multa.

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