Vicaricídio: lei aprovada pelo Senado entra na lista de crimes hediondos

O Senado aprovou um projeto de lei que classifica como hediondos os homicídios cometidos contra filhos, pais ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. Conhecido como vicaricídio, o crime passa a ter penas entre 20 e 40 anos de prisão e multa.



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