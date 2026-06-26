Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vice-presidente dos EUA e secretário de Estado apresentam divergências sobre acordo com Irã

Acordo provisório garante a inspetores nucleares acesso ao Irã e causa discordância com Marco Rubio, que defende campanha militar

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Discordâncias e discussões dominam os encontros para um cessar-fogo definitivo no Irã. As Nações Unidas e o governo iraniano não conseguem alcançar um meio-termo em torno da acessibilidade às bases nucleares. Nos Estados Unidos, as relações entre antigos colegas começam a amargar com opiniões divergentes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • ONU (Organização das Nações Unidas)
  • jd-vance
  • marco-rubio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.