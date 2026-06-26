Vice-presidente dos EUA e secretário de Estado apresentam divergências sobre acordo com Irã

Discordâncias e discussões dominam os encontros para um cessar-fogo definitivo no Irã. As Nações Unidas e o governo iraniano não conseguem alcançar um meio-termo em torno da acessibilidade às bases nucleares. Nos Estados Unidos, as relações entre antigos colegas começam a amargar com opiniões divergentes.



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