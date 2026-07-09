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Vladimir Putin deve escalar conflito nos próximos meses

Segundo fontes, presidente russo está rejeitando apelos de paz após ataques ucranianos

Conexão Record News|Do R7

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O conflito entre Rússia e Ucrânia pode se agravar nos próximos meses. Fontes próximas ao governo russo afirmaram que o presidente Vladimir Putin está resistindo aos apelos para negociar a paz, o que deve intensificar as hostilidades. Recentes ataques ucranianos com drones em refinarias de petróleo e portos russos reforçaram a determinação do Kremlin em continuar lutando.

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