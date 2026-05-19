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Vladimir Putin fará visita oficial à China nesta semana para encontro com Xi Jinping

Presidente russo deve discutir fortalecimento da parceria estratégica entre os países

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viaja à China nesta semana para se reunir com Xi Jinping e fortalecer parceria estratégica e questões internacionais prioritárias.

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