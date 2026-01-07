Logo R7.com
Volodymyr Zelensky discute ideias com autoridades dos EUA sobre cessão de terras

Negociações de paz estão paralisadas por falta de acordo envolvendo questão territorial

Conexão Record News|Do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, afirmou que discutiu com autoridades dos Estados Unidos possíveis abordagens para a questão territorial nas negociações de paz.

