Volodymyr Zelensky discute ideias com autoridades dos EUA sobre cessão de terras
Negociações de paz estão paralisadas por falta de acordo envolvendo questão territorial
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, afirmou que discutiu com autoridades dos Estados Unidos possíveis abordagens para a questão territorial nas negociações de paz.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Delcy Rodríguez diz que nenhum agente externo comanda país
Presidente interina é pressionada a seguir exigências dos EUA para evitar novos combates
Países europeus trabalham em plano de resposta aos EUA
Segundo fontes, Dinamarca deve liderar esforço com apoio de nações como França e Alemanha
Donald Trump inclui novos países em política de caução
Cidadão considerado elegível para vistos B1/B2 deve depositar valor que chega a R$ 82 mil
Saldo da balança comercial tem recorde em dezembro
Apesar disso, vantagem de exportações sobre importações foi 7,9% menor do que 2024
Petrobras anuncia vazamento de fluido de perfuração
Segundo a CIA, o líquido é biodegradável e o derramamento já foi contido e isolado
Países da União Europeia se reúnem para discutir acordo com o Mercosul
Assinatura estava prevista para dezembro, mas Itália e França apresentaram resistência
Venezuela: entenda impactos geopolíticos e efeitos no mercado de petróleo
Diante da ofensiva dos EUA no país sul-americano, saiba como fica petroleira estatal
Dólar cai com redução de preocupações com a Venezuela
Já bolsa de valores subiu 1,11% e atingiu maior nível em mais de um mês
Premiê da Dinamarca faz alerta sobre Groenlândia
Segundo Mette Frederiksen, se EUA atacarem outro país da Otan, "será o fim de tudo"
Presidente da Colômbia faz alerta a Donald Trump
Gustavo Petro afirmou que, se necessário, pode voltar a pegar em armas para defender o país
México deve estreitar colaboração com os Estados Unidos
Apesar de condenar operação, governo quer impedir que aconteça o mesmo no país
Governo de Trump deve se reunir com empresas nesta semana
Objetivo é discutir aumento da produção de petróleo na Venezuela após opreação
Preços de venda de imóveis registram segunda maior alta em 11 anos
Imóveis com um dormitório encerram 2025 com a maior valorização
Governo brasileiro trabalha em plano de contingência que visa crise migratória
Após a ofensiva dos Estados Unidos à Venezuela, militares atuam na fronteira em Roraima