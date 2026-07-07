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Volodymyr Zelensky pede mais apoio da Otan às defesas aéreas

Presidente também afirmou que forças ucranianas reforçariam defesas da aliança

Conexão Record News|Do R7

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Durante um encontro na Turquia, o presidente Volodymyr Zelensky solicitou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte aumente seu apoio às defesas aéreas da Ucrânia.

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