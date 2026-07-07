Volodymyr Zelensky pede mais apoio da Otan às defesas aéreas

Durante um encontro na Turquia, o presidente Volodymyr Zelensky solicitou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte aumente seu apoio às defesas aéreas da Ucrânia.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!