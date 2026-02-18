Logo R7.com
Zelensky diz que sofre pressão indevida de Donald Trump

Presidente ucraniano afirmou que não é justo pedir concessões à Ucrânia e não à Rússia

Conexão Record News|Do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou insatisfação com a pressão exercida pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump para que a Ucrânia faça concessões territoriais à Rússia.

