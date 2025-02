Zelensky legitima discurso russo e americano ao admitir possibilidade de renúncia, diz especialista

Volodymyr Zelensky legitima argumentos da Rússia e dos Estados Unidos, entre eles o de que é ilegítima a permanência do ucraniano no cargo, ao indicar possibilidade de renúncia, afirma Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24).



O presidente da Ucrânia admitiu que pode deixar o cargo caso o país seja incorporado à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Feijó aponta que a Rússia não aceita a adesão ucraniana ao grupo, uma das justificativas para o estopim da guerra três anos atrás. “Os russos querem levar em consideração que a expansão da Otan torna eles inseguros, e fazem eles quererem ter o controle absoluto (do leste europeu)”, explica o professor.



Entre os tratados da aliança política e militar para integrar novos membros está a exigência de que eles não podem estar em conflito. Por isso, Feijó acredita que é "muito baixa" a chance de a Ucrânia entrar para a Otan enquanto a guerra não acabar.